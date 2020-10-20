Срок выслуги лет для военных предложил увеличить Минфин

08:22, 20 октября 2020, ПАИ

Минфин предложил увеличить срок выслуги лет для военных. Ведомство подготовило предложения по оптимизации расходов на Вооруженные силы, пишет газета «Известия».

На сегодняшний день выслуга лет, после которой военнослужащие получают право выхода на пенсию, составляет 20 лет. При этом засчитываются годы обучения в военном вузе — четыре или пять лет. Таким образом, военнослужащему остается до «пенсии» 15 лет. Минфин выступил с предложением увеличить срок выслуги до 25 лет, без включения срока обучения в вузе.

Учредитель Ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев отметил, что предложение не включать годы учебы в военном вузе противоречит законам «О статусе военнослужащих» и «О воинской обязанности и военной службе».

Увеличение срока выслуги может привести к ряду последствий, уверен юрист. В частности, снизится конкурс в военные вузы. Многие офицеры могут покинуть службу по истечении первого контракта, поскольку заключали его на других условиях. В целом, по словам Олега Жердева, может снизиться число желающих поступать на службу по контракту на должности рядовых и сержантов.