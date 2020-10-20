В России больше не будут устраивать нерабочие недели

09:16, 20 октября 2020, ПАИ

Российские власти не планируют вводить в стране новых ограничительных мер, пишет РБК со ссылкой на слова федеральных чиновников.

В частности, исключается вариант, при котором президент объявит новый режим нерабочих недель. Один из собеседников издания рассказал, что президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле нет планов ни о локдауне, ни о подготовке специального обращения главы государства к гражданам.

В конце марта Путин объявил о наступлении в стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы и рабочих мест. О его завершении глава государства сообщил 11 мая.