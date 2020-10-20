Более 367 тысяч рублей задолжала дновская организация своим сотрудникам

11:02, 20 октября 2020, ПАИ

Более 367 тысяч рублей задолжала дновская организация СПК «Дружба» своим 16 сотрудникам. Руководство компании не выплачивало деньги в течение июля и августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Районная прокуратура в адрес председателя организации внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении директора компании возбудили дело об административном правонарушении.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, долг по оплате труда в СПК «Дружба» погашен в полном объеме.