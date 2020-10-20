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Общество

За служебный подлог оштрафовали лесничего в Красногородском районе

Фото Дарьи Хватковой.

В Красногородском районе суд оштрафовал лесничего за служебный подлог, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Суд установил, что мастер леса Гавровского участкового лесничества КУ «Опочецкое лесничество» скрыл, что арендатор лесного участка не вывез в срок складируемую древесину, и внес в акт осмотра лесосеки заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений лесного законодательства.

Пыталовский районный суд признал лесничего виновным в совершении преступления по статье 292 УК РФ (служебный подлог) и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Арендатора участка леса привлекли к административной ответственности. Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.

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