С 23 октября предъявление паспорта при контроле билетов на пригородные поезда станет необязательным

10:04, 20 октября 2020, ПАИ

С 23 октября отменяется обязательное предъявление документа, удостоверяющего личность, при контроле проездных документов (без указания мест), оформленных в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Контроль проездных документов в пути следования и на турникетных линейках будет осуществляться через предъявление на экране мобильного устройства билета с динамическим штрихкодом (в виде логотипа РЖД, перемещающегося за жестом пассажира), сформированного в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Штрихкод исключает повторное использование предъявленного проездного документа и его передачу на другие мобильные устройства.

Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» разработано для мобильных платформ Android и iOS и доступно для бесплатного скачивания на Google Play и AppStore. При приобретении билетов через приложение «РЖД Пассажирам» на пригородные поезда АО «СЗППК» предоставляется скидка в размере 5%.