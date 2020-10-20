Тротуар на улице Школьной в Пскове отремонтируют до 1 декабря

10:43, 20 октября 2020, ПАИ

Тротуар на улице Школьной в Пскове отремонтируют до 1 декабря. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации города, уже заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту Школьной на участке от улицы Труда до улицы Герцена. В ходе работ запланировано выполнить ремонт проезжей части и тротуаров.

Во время выезда на избирательный округ №13 депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной к главе города Елене Полонской обратились жители домов №2 по улице Школьной и №16 по улице Герцена с просьбой отремонтировать тротуар.