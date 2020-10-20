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Общество

«Мой бизнес сегодня»: Игорь Захаров о пользе рекламы автосервиса во время пандемии - 6 октября. ЗВУК

Фото из группы "МАШСЕРВИСА" в ВКонтакте.

В Псковской области работают уникальные предприниматели, которые строят не менее уникальный бизнес, открывая новые ниши потребительского интереса. Проект радиостанции «7 Небо» «Мой бизнес сегодня» рассказывает о таких бизнесменах, а также о том, какую поддержку и помощь им оказывает Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области. На этот раз гостем эфира радио «7 Небо» (107.1) стал  Игорь Захаров, директор «МАШСЕРВИС», человек, который заставил псковичей отказаться от общественного транспорта во время пандемии и починил их автомобили. Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы.  ЗВУК ЗДЕСЬ>>>

– Игорь Захаров, директор «МАШСЕРВИС», предприятия, которое воспользовалось популярной услугой Фонда гарантий и развития предпринимательства – софинансированием рекламной кампании.  Скажите, почему вы решили воспользоваться именно этой услугой и в чем выгода для вас и вашего предприятия?

– Я думаю, что это выгода не только для нашего предприятия, но и для всех жителей нашего города и нашей области. Почему? Объясню. Наша станция всего неделю не работала, потом нам дали возможность работать, и мы стремились, чтобы личный транспорт наших граждан был в достойном состоянии – это наша ключевая задача. Это является одной из фундаментальных мер в борьбе с эпидемией. Почему? Потому что это возможность отказаться от общественного транспорта и пересесть на личный. Мы делали большие скидки, приглашали людей, размещали рекламу в целях привлечь всех жителей Пскова и области, чтобы они со скидками приезжали, ремонтировали и обслуживали свой транспорт. А фонд, спасибо им большое, впервые за всю нашу историю, предложил эту меру поддержки, и мы, конечно же, согласились. Отзыв был, псковичи поехали, таким образом они себя обезопасили от возможного заражения вирусом.

– Вы действительно почувствовали эффект от этой рекламной кампании, которая была как раз в разгар пандемии?

– Многие были на удаленке, сидели дома, и у них как раз появилась возможность параллельно предоставить нам свои автомобили, чтобы мы приезжали, отремонтировали и наладили их работу. Конечно, мы были все в масках и принимали автомобили, проводя все мероприятия по дезинфекции. Все сотрудники были обеспечены и масками, и средствами, чтобы обезопасить себя и клиентов, мы не допускали их на станцию технического обслуживания. Мы почувствовали эффект от размещения этой рекламы, и люди с удовольствием приезжали к нам в период пандемии. Это очень хорошая поддержка, хочу, чтобы она продолжалась дальше.

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