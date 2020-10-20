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Общество

24 теста на коронавирус в сутки делают в новой инфекционной больнице в Великих Луках

В Великих Луках в новой инфекционной больнице делают по 24 теста на коронавирус за сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

ПЦР-лаборатория в Великолукском корпусе новой инфекционной больницы уже начала проводить исследования, сейчас там работает три специалиста. Лаборатория проводит по 24 пробы в сутки – пока сотрудники апробируют аппарат. К середине следующей недели запланировано выйти на 48 проб.

Результаты проведенных исследований известны уже на следующий день, что позволяет существенно сократить время для выявления больных пациентов.

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