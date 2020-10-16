0
21:16
Пскович получил 13 лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти
08:03
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
11:38
Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать
10:16
Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове
15:36
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
12:53
Пранкер Лексус: Надо, чтобы люди критически мыслили и не чувствовали себя в безопасности
12:01
Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
Еще новости
Политика

Директор Института США и Канады РАН прочитал лекцию для студентов ПсковГУ

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Директор Института США и Канады РАН, профессор Валерий Гарбузов прочитал лекцию для студентов ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Профессор рассказал студентам Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ об особенностях проведения перевыборной кампании в США. Валерий Гарбузов заметил, что предвыборный процесс в США значительно отличается от системы, которая реализуется в России.

«Выборы – неотъемлемый элемент любого демократического процесса, но у всех выборов есть свои особенности. Главной особенностью президентских выборов в США является их продолжительность. Ни в одной стране мира так долго не выбирают президента, как в Штатах», – рассказал профессор.

Политолог подчеркнул, что такие продолжительные выборы обладают и положительной стороной: в течение года граждане США обсуждают все процессы и проблемы, накопившиеся за четыре года, и пытаются найти им решение.

Валерий Гарбузов сделал отдельный акцент в лекции на проблемах президентских выборов в США в начале XXI века и особенностях предвыборной гонки в этом году на фоне пандемии коронавируса.

В завершение лекции студенты задали профессору вопросы о проблематике взаимоотношений США - ВОЗ, обсудили шансы на победу одного из кандидатов на пост президента США Джо Байдена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Пскович получил 13 лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти
16 октября 2020
Пскович получил 13 лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
15 октября 2020
Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать
14 октября 2020
Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать
Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове
14 октября 2020
Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
13 октября 2020
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Пранкер Лексус: Надо, чтобы люди критически мыслили и не чувствовали себя в безопасности
13 октября 2020
Пранкер Лексус: Надо, чтобы люди критически мыслили и не чувствовали себя в безопасности
Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
13 октября 2020
Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?
12 октября 2020
#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?

Идет загрузка...