Директор Института США и Канады РАН прочитал лекцию для студентов ПсковГУ

12:23, 20 октября 2020, ПАИ

Директор Института США и Канады РАН, профессор Валерий Гарбузов прочитал лекцию для студентов ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Профессор рассказал студентам Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ об особенностях проведения перевыборной кампании в США. Валерий Гарбузов заметил, что предвыборный процесс в США значительно отличается от системы, которая реализуется в России.

«Выборы – неотъемлемый элемент любого демократического процесса, но у всех выборов есть свои особенности. Главной особенностью президентских выборов в США является их продолжительность. Ни в одной стране мира так долго не выбирают президента, как в Штатах», – рассказал профессор.

Политолог подчеркнул, что такие продолжительные выборы обладают и положительной стороной: в течение года граждане США обсуждают все процессы и проблемы, накопившиеся за четыре года, и пытаются найти им решение.

Валерий Гарбузов сделал отдельный акцент в лекции на проблемах президентских выборов в США в начале XXI века и особенностях предвыборной гонки в этом году на фоне пандемии коронавируса.

В завершение лекции студенты задали профессору вопросы о проблематике взаимоотношений США - ВОЗ, обсудили шансы на победу одного из кандидатов на пост президента США Джо Байдена.