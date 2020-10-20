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Общество

Картофельный карантин отменили на 316 земельных участках в Псковской области

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Псковской области на 316 участках общей площадью 171,75 гектара отменили карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

С начала года сотрудники Россельхознадзора провели контрольно-надзорные мероприятия на 357 земельных участках общей площадью 183,13 гектара. Участки расположены в карантинных фитосанитарных зонах, установленных по золотистой картофельной нематоде, в Стругокрасненском, Локнянском, Невельском и Новоржевском районах.

В результате сотрудники ведомства не выявили очаги золотистой картофельной нематоды на 316 участках и отменили на них карантинный фитосанитарный режим. Владельцам 41 земельного участка, на которых подтвердилось наличие жизнеспособных цист золотистой картофельной нематоды, выдали рекомендации по проведению мероприятий по ликвидации имеющихся очагов.

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