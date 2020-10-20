Горячая линия по вопросам осеннего призыва действует в Псковской области

12:11, 20 октября 2020, ПАИ

Горячая линия по вопросам осеннего призыва действует в Псковской области, сообщил Псковскому агентству информации военный комиссар региона генерал-майор Сергей Судаков.

Позвонить можно по телефонам 8 (8112) 53-31-71 и 8 (8112) 66-73-06 ежедневно с 10:00 до 16:00, кроме выходных.

Весной этого года на прямую линию военного комиссариата, которая работала с 1 апреля по 15 июля, поступило несколько десятков телефонных обращений. Большинство из них были вызваны обеспокоенностью за здоровье новобранцев, призыв которых проходил в новых условиях в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Но, несмотря на значительную корректировку планов призывных комиссий в связи с пандемией, план призыва был выполнен своевременно и в полном объеме, а полученный опыт и принятые меры, доказавшие свою эффективность, будут использованы и в ходе осенней кампании», - заверил военный комиссар Псковской области.

Интересующую и более подробную информацию по вопросам призыва можно найти также на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. В разделе «Призывникам», подразделе «Памятка призывнику» есть полезная информация в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата». В разделе «Научные роты» содержатся требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в научных ротах. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора.