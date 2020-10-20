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Общество

Более 100 польских саженцев не пропустили через границу в Себежском районе

В минувшие выходные в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили нарушения при ввозе 102 саженцев декоративных деревьев лиственных пород. Молодые деревья, выращенные в Польше, везли из Литвы в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспектор выявил нарушение Федерального закона № 206 «О карантине растений». В федеральной государственной информационной системе «Аргус» отсутствовало обращение о начале поставок подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию для посевов и посадок из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции.

Ввоз более ста саженцев на территорию Российской Федерации запрещен, подчеркнули в Россельхознадзоре.

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