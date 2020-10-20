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Общество

122 единицы техники будут убирать федеральные трассы в Псковской области зимой

На фото: уборка снега в Пскове

122 единицы спецтехники привлекут к зимнему содержанию федеральных трасс в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Вся необходимая спецтехника готова к выполнению работ по зимнему содержанию. В расчистке и обработке пяти федеральных дорог в Псковской области задействуют комбинированные дорожные машины, экскаваторы и роторные снегоочистители, автогрейдеры и погрузчики, бульдозеры.

Для обработки трасс в Псковской области заготовили 981 кубометр песка, 24,428 тысяч тонн пескосоляной смеси, 9,771 тысяч тонн соли с антислеживателем. Все противогололедные материалы имеют сертификаты качества и отвечают нормативным требованиям, отметили в пресс-службе.

Кроме того, управление дорог и подрядные организации следят за погодой, прогнозы в организацию поступают два раза в сутки из Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Благодаря этому специалисты могут заранее подготовиться к изменению погоды и своевременно обеспечить безопасное и бесперебойное движение по федеральным дорогам.

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