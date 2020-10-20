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Общество

«Почта России» возобновила выдачу паспортов болельщика на Евро-2020

Выдачу паспортов болельщика на Евро-2020 возобновила «Почта России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Паспорта болельщика выдаются для российских зрителей матчей УЕФА ЕВРО 2020тм, которые пройдут в Санкт-Петербурге. «Почта России» бесплатно будет доставлять паспорта по России заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения в определенные отделения связи, а в другие страны – заказным регистрируемым мелким пакетом. Почтовое отправление доставляется в индивидуальной упаковке, что гарантирует его безопасность и сохранность.

Для получения паспорта болельщика в отделении «Почты России» необходимо оформить заявку на сайте www.fan-id.ru, а также выбрать способ получения «в отделении «Почты России» и адрес отделения, куда будет осуществлена доставка. Отслеживание бандероли доступно на сайте Почты www.pochta.ru/tracking по коду, полученному в СМС и e-mail уведомлении.

Всем зрителям, подавшим заявку на получение паспорта болельщика до 1 октября 2020 года и планирующим посетить матчи УЕФА ЕВРО 2020тм в Санкт-Петербурге в 2021 году, необходимо получить обновленный паспорт болельщика. Выданные ранее паспорта недействительны. Подробная информация указана на сайте www.fan-id.ru.

УЕФА ЕВРО 2020тм пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге матчи состоятся 12, 16, 21 июня и 2 июля.

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