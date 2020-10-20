Псковским школьникам предлагают нарисовать на Новый год «Елку Победы»

12:57, 20 октября 2020, ПАИ

Школьников Псковской области приглашают поучаствовать в конкурсе «Нарисуй «Елку Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федеральном государственном учреждении культуры «Музей Победы».

Участники конкурса смогут стать авторами коллекционных новогодних открыток. Конкурс запустили 15 октября Музей Победы, «Почта России» и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

Школьники от 7 до 17 лет смогут пофантазировать на тему подготовки к встрече победного 1945 года и нарисовать, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год.

Рисунки можно создать на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. Если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Работы будут приниматься с 15 октября по 25 ноября 2020 года. Оценка работ пройдет в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой номинации будет выбрано три победителя. Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря 2020 года. Рисунки победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Музея Победы.