Тотальный диктант — 2021 россияне напишут в апреле

12:47, 20 октября 2020, ПАИ

В апреле 2021 года россияне напишут Тотальный диктант. Однако эпидемиологическая ситуация может внести некоторые изменения, пишет РИА Новости со ссылкой на директора фонда «Тотальный диктант» Ольгу Ребковец.

По словам Ольги Ребковец, акцию «Тотальный диктант — 2021» готовят активно и в планах провести диктант весной, 10 апреля.

«Мы понимаем, что в нынешних условиях быть полностью уверенным, что все наши планы сбудутся, нельзя, надеемся на то, что диктант пройдет весной», - рассказала Ребковец.

Она также отметила, что для участников возможность написать диктант от руки важна как ритуал, и выразила надежду, что в следующем году диктант вернется на очные площадки.