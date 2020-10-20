Безработный попытался угнать автомобиль в пустошкинской деревне

12:51, 20 октября 2020, ПАИ

В деревне Никитино Пустошкинского района безработный попытался угнать автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

19 октября около 17:00 незнакомец попытался угнать от одного из домов автомобиль Ford Mondeo: машина оказалась открытой, а в салоне лежали ключи. Но угнать Ford все же не удалось — на место подошел владелец иномарки и вызвал полицию.

Прибывшие стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний безработный житель Пустошкинского района. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским, позже его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что у злоумышленника, ко всему прочему, есть незарегистрированное охотничье ружье.

Возбуждено уголовное дело.