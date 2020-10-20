0
13:22
116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове
12:47
Тотальный диктант — 2021 россияне напишут в апреле
11:50
Электроэнергию отключат в семи деревнях Псковского района 21 октября
11:43
Цены на домашний интернет и ТВ могут повысить в России
11:27
«Мой бизнес сегодня»: Игорь Захаров о пользе рекламы автосервиса во время пандемии - 6 октября. ЗВУК
11:15
Псковская область получит более 740 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
10:55
«Мой бизнес сегодня»: Анастасия Иванова о мерах поддержки предпринимателей в пандемию - 5 октября. ЗВУК
Еще новости
Общество

Безработный попытался угнать автомобиль в пустошкинской деревне

В деревне Никитино Пустошкинского района безработный попытался угнать автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

19 октября около 17:00 незнакомец попытался угнать от одного из домов автомобиль Ford Mondeo: машина оказалась открытой, а в салоне лежали ключи. Но угнать Ford все же не удалось — на место подошел владелец иномарки и вызвал полицию.

Прибывшие стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний безработный житель Пустошкинского района. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским, позже его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что у злоумышленника, ко всему прочему, есть незарегистрированное охотничье ружье.

Возбуждено уголовное дело.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове
20 октября 2020
116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове
Тотальный диктант — 2021 россияне напишут в апреле
20 октября 2020
Тотальный диктант — 2021 россияне напишут в апреле
Электроэнергию отключат в семи деревнях Псковского района 21 октября
20 октября 2020
Электроэнергию отключат в семи деревнях Псковского района 21 октября
Цены на домашний интернет и ТВ могут повысить в России
20 октября 2020
Цены на домашний интернет и ТВ могут повысить в России
Псковская область получит более 740 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
20 октября 2020
Псковская область получит более 740 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
20 октября церковь чтит икону Божией Матери Псково-Печерской
20 октября 2020
20 октября церковь чтит икону Божией Матери Псково-Печерской
Число ушедших на карантин по COVID-19 школ уменьшилось в России
20 октября 2020
Число ушедших на карантин по COVID-19 школ уменьшилось в России
600 млрд рублей потеряла туротрасль из-за закрытых границ
20 октября 2020
600 млрд рублей потеряла туротрасль из-за закрытых границ

Идет загрузка...