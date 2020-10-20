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Общество

Более 16 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

За сутки коронавирусом в России заболели более 16 тысяч человек. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в стране коронавирусом заболели 16 319 человек. Всего в России выявили 1 431 635 случаев COVID-19. За последние сутки от коронавируса скончались 269 пациентов, за весь период — 24 635 человек.

За весь период распространения инфекции в России выздоровело 1 085 608 зараженных коронавирусом человек.

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