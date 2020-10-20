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Общество

Восемь муниципалитетов Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону

Фото Дарьи Хватковой.

Восемь муниципалитетов Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону, сообщает официальный Telegram-канал региона.

К Великим Лукам и Палкинскому району добавились Бежаницкий, Локнянский, Новосокольнический, Печорский, Пушкиногорский, Гдовский районы.

Известно, что сейчас в Северо-Западном управлении Ростехнадзора проверяется готовность к отопительному периоду еще восьми муниципальных образований.

Получение документа означает, что во всем муниципальном образовании весь жилой фонд, социальные объекты, сети тепло- и водоснабжения на 100 % готовы к отопительному сезону.

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