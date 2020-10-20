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Общество

Благоустроенную территорию у Мирожского монастыря в Пскове откроют в ноябре

20 октября глава администрации Пскова Александр Братчиков проверил ход работ по благоустройству парка между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной. Муниципальный контракт заключен с подрядчиком 21 октября 2019 года, все инфраструктурные работы планируется завершить к уже 15 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В выезде также приняли участие заместитель главы администрации города Павел Волков, начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь, представители подрядной организации, архитектор, руководитель представительства «Российской ассоциации реставраторов» по Псковской области Игорь Лагунин.

Подрядчик установил дренажные системы открытого и закрытого типа, отреконструировал мост через реку Мирожка, установил водоочистную систему, благоустроил остров, сейчас специалисты изготавливают второй мостик. Также уже посажена первая партия деревьев, заасфальтировано большинство дорожек.

Кроме того, Кристина Кобызь напомнила, что в начале октября в рамках благоустройства на территории между Красноармейской набережной и Мирожским монастырем высадили 25 молодых берёз. Также в парке посадят шаровидные ивы, дубы, можжевельник и кустарники роз «ругоз».

«Уровень воды низкий, поэтому выбирали те виды деревьев и кустарников, которые хорошо растут в болотистой местности», - сказал Игорь Лагунин.

«Мы выходим на финишную прямую, все идет по плану. Все необходимые материалы имеются. Основные инфраструктурные работы по благоустройству территории будут завершены к середине ноября», - сообщил подрядчик.

Александр Братчиков подчеркнул, что к 1 ноября еще раз проверит готовность объекта, после этого будет назначена дата официального открытия.

Благоустройство данного парка проходит в рамках реализации проекта ER65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. Общий бюджет проекта составляет 44,62 млн рублей, 10% из которых покрываются партнерами в качестве софинансирования.

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020» направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ.

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