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Общество

Новое звуковое оборудование поступило в Дом культуры Плюсского района

Фото: газета «Плюсский край» Плюсского района

Новое звуковое оборудование в рамках нацпроекта «Культура» поступило в Дом культуры Плюсского района. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

ООО «Глобал Проект» поставил четыре акустические системы, два усилителя мощности, вокальную радиосистему и три подвесных микрофона. В настоящее время производится установка и монтаж оборудования на общую сумму 370,9 тысячи рублей.

По словам директора Дома культуры Елизаветы Быстровой, по прямым договорам поставят еще два ноутбука и звуковую карту на сумму 90,8 тысячи рублей.

Фото: газета «Плюсский край» Плюсского района

Всего на обновление материально-технической базы учреждения культуры выделили 1,1 млн рублей из областного бюджета.

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