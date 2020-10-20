Новое звуковое оборудование поступило в Дом культуры Плюсского района

16:50, 20 октября 2020, ПАИ

Новое звуковое оборудование в рамках нацпроекта «Культура» поступило в Дом культуры Плюсского района. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

ООО «Глобал Проект» поставил четыре акустические системы, два усилителя мощности, вокальную радиосистему и три подвесных микрофона. В настоящее время производится установка и монтаж оборудования на общую сумму 370,9 тысячи рублей.

По словам директора Дома культуры Елизаветы Быстровой, по прямым договорам поставят еще два ноутбука и звуковую карту на сумму 90,8 тысячи рублей.

Всего на обновление материально-технической базы учреждения культуры выделили 1,1 млн рублей из областного бюджета.