«Россети Северо-Запад» оперативно восстановили электроснабжение одного из микрорайонов Великих Лук

16:40, 20 октября 2020, ПАИ

20 октября около 14:00 в диспетчерскую Псковского филиала «Россети Северо-Запад» поступил сигнал о нарушении нормальной работы кабельной линии 6 кВ, питающей один из районов Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Линия была повреждена в районе пересечения улиц Ленина и Дьяконова, где техника сторонней организации ведет работы по строительству подземного перехода. После оперативных переключений электроснабжение потребителей восстановлено в 15:02 в полном объеме.

Информация о нарушении правил проведения земляных работ в непосредственной близости от кабельной линии будет направлена в соответствующие органы для привлечения виновных к ответственности.

«Россети Северо-Запад» напоминают, что на проведение земляных работ в охранных зонах кабельных сетей, которые находятся на балансе электросетевой организации, необходимо соответствующее согласование. Также компания предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи.

Обо всех случаях повреждения энергооборудования можно сообщать на единый телефон «Россети Северо- Запад» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).