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Общество

Цены на лекарства от коронавируса проверят в аптеках Псковской области

В условиях угрозы распространения коронавируса «Единая Россия» проверит доступность средств для амбулаторного лечения COVID-19, заявила координатор федерального партийного проекта «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко на селекторном совещании о направлениях реализации проекта в регионах. Псковские активисты проекта «Единой России» «Народный контроль» поддержали эту инициативу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Уже на следующей неделе единороссы начнут мониторинг доступности лекарств от коронавируса в псковских аптеках. Рейды пройдут также в Великих Луках и других муниципалитетах региона. Предварительные итоги мониторинга подведут уже в конце октября. Результаты партийцы предоставят в ФАС и Минздрав.

«Активисты проекта «Народный контроль» в Псковской области уже более полугода проводят рейды по аптекам региона с целью мониторинга наличия в продаже масок, перчаток, антисептических средств и противовирусных препаратов. Участники рейда особое внимание уделяют вопросу соблюдения мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции: наличию разметки, регулярности проведения дезинфекции помещений, наличию у персонала масок и перчаток», - рассказал координатор проекта депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Анатолий Тиханов.

По его словам, мониторинг стоимости препаратов для лечения коронавируса в Псковской области пока не проводили, поскольку в аптеках лекарств не было в наличии.

Вопрос о регулировании цен на российские препараты для лечения COVID-19 возник в связи с тем, что первые партии указанных лекарств поступили в продажу по высокой цене - в среднем за 12 тысяч рублей. В ряде столичных аптек цену поднимали до 18 тысяч. После ФАС установила, что упаковка из 50 таблеток в субъектах РФ должна стоить 5 тысяч 500 рублей включая НДС без учета региональных надбавок.

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