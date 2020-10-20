22 октября в кинотеатрах Пскова выходит в прокат фильм «Доктор Лиза»

17:00, 20 октября 2020, ПАИ

22 октября в псковских кинотеатрах выходит в прокат драма «Доктор Лиза» об одном дне из жизни Елизаветы Глинки. Режиссером фильма стала Оксана Карас. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Это рассказ об одном дне из жизни Елизаветы Глинки, когда даже в день 30-й годовщины свадьбы с мужем она не смогла не заехать в свой фонд «Справедливая помощь», где попадала в круговорот неотложных дел и где срочно нужна ее помощь.

Доктор Лиза — Елизавета Петровна Глинка, известная в России и на Украине женщина, занимающаяся благотворительностью. Она основала первый хоспис для безнадежно больных в Киеве, в РФ основала фонд «Справедливая помощь», который занимался помощью онкобольным, бездомным и безнадежно больным людям, а также сбором и отправкой гуманитарной помощи для пострадавших в результате стихийных бедствий.

25 декабря 2016 года Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для госпиталя.