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Общество

Псковские волонтеры очистили фасады домов от незаконной рекламы

Активисты псковского волонтерского центра «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» закрасили в Пскове более 150 надписей на фасадах домов с незаконной рекламой запрещенных веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Акции по уничтожению незаконных объявлений, особенно по устранению рекламы наркотиков, мы проводим регулярно, - отметил один из организаторов акции, активист волонтерского центра «Единой России» Дмитрий Яковлев. - Это не просто вандализм, это пропаганда, которая представляет угрозу жизни псковичей. Мы призываем жителей Псковской области сообщать о фактах незаконного оборота запрещенных веществ, а также размещения незаконной рекламы на улицах городов и поселков региона в ближайшей отдел полиции или по телефону: 112».

Партийный проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партийного проекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.

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