Прощай мотор, здравствуйте вёсла - Николай Бесклевный о запрете моторов на рыбалке

18:18, 20 октября 2020, ПАИ

С 20 октября по 20 ноября в береговой километровой зоне Чудского и Тёплого озёр наступает период запрета на пользование лодочными моторами. Эта мера регулирования предназначена для обеспечения более спокойных условий для нереста таких ценных пород рыб, как сиг и ряпушка. Наш колумнист, рыбак с многолетним стажем Николай Бесклевный

Тугорослый полосатик

Этой осенью Чудское озеро не очень приветливо к рыболовам-любителям, уловы оставляют желать лучшего. Об осенних килограммовых окунях остались только сладкие воспоминания, хотя еще четыре года назад такие полосатые горбачи были частыми гостями в садках рыболовов. Третий год подряд всю южную часть Чудского озера заполонил мелкий окунь. Его много, очень много, ловится он на любые снасти и в любом месте южной акватории озера. Но вот его размер удручает – 150 граммов уже за счастье, а в основном попадается окушок весом от 50 до 120 граммов.

Ну, и что с таким делать? На уху, конечно, годится, и она, даже из такого окуня, вкусная получается, но много ли на уху надо… А, ведь, хочется и пожарить, и покоптить – вкус окуня со сковородки и из коптильни великолепен. Но для этого, особенно для копчения, желательны полосатые экземпляры от трехсот граммов и выше, а еще лучше, чтобы от полкилограмма.

Я думал, только у нас, у рыболовов-любителей такие проблемы с окунем, но и у промысловиков, которые бороздят с механическими мутниками по всей акватории Чудского озера, ситуация аналогичная – 80% из добываемого ими окуня едва достигает стограммового веса. И наука не понимает, в чем дело.

«В наших контрольных ловах, и в уловах промысла, в этом году преобладает окунь размером 9-12 см длиной, что соответствует весу в 60-80 граммов, – высказывает свое недоумение старший научный сотрудник псковского филиала всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, кандидат биологических наук, ихтиолог Сергей Северин. – А возраст этому окуню – пять- щлет, в этом возрасте он уже половозрелый, но почему чудской окунь такой тугорослый, у нас однозначного ответа нет. И такая ситуация именно на Чудском озере складывается уже не первый год».

Все же крупный окунь этой осенью иногда попадается. В октябре и у меня, и в уловах моих товарищей уже бывало по десятку - полтора толстых окуней весом по 400-800 граммов. Но это бывало далеко не каждый раз и такая окуневая рыбалка очень и очень трудовая. Что бы найти хорошего окуня, приходиться в поисках проводить по нескольку часов, облавливая десятки «банок», «пупков», каменных гряд и россыпей ракушечника. И если в былые годы в таких местах крупный окунь клевал на любые снасти и приманки, то сейчас горбач предпочитает троллинг и окуневые воблеры.

Вёсла в руки и вперед. И назад

Не успели мы найти перспективные места с более-менее крупным окунем, как рыбалки наши и закончилась – наступил осенний запрет. По Правилам рыболовства с 20 октября по 20 ноября пользование лодочными моторами рыболовам-любителям в километровой береговой зоне на Чудском и Тёплом озёрах запрещено. Это делается ежегодно для исключения фактора беспокойства во время нереста сига и ряпушки. Ловить рыбу (кроме сига и ряпушки) не запрещено, но один километр от берега в озеро, будь добр, проплыви на веслах. И обратно, за километр до берега заглуши мотор и опять весла в руки.

Сроки нереста этих ценных рыб определены и указаны в Правилах рыболовства давно, посмею предположить, еще в прошлом веке, когда и зимы были настоящие, и ледостав образовывался в ноябре, а иногда и в конце октября. И сиг, и ряпушка холодноводные виды рыб. Так, например, ряпушка нерестится при температуре воды плюс 0,2-0,3 градуса, а такая температура бывает только подо льдом. Старожилы-рыбаки так и говорят: «ряпушка нерестится под лёд». А, как известно, с момента образования льда, с появлением первых закрайков моторные лодки уже не ходят.

Мы, любители-рыболовы, не против указанных сроков. Мы только не понимаем, как можно «приказать» нереститься сигу и ряпушке именно с 20 октября по 20 ноября, когда необходимой температуры воды в последние годы не бывает и к 20 декабря, а в прошедшую зиму ледовый покров на Чудском озере вообще не образовывался. Получается, что сроки запрета 20 ноября заканчиваются, а нерест еще и не начинался. Здравый смысл подсказывает, что сроки запрета должны быть другими – или более длительными, или начинаться в более поздний период. Но это вопрос к науке, именно она рекомендует устанавливать те или другие меры регулирования.

Кого и как касается осенний запрет

А рыбоохране я задал другие вопросы:

«Почему именно любителям-рыболовам с 20 октября по 20 ноября запрещен выход в озеро на моторах через километровую зону, а промысловиков этот запрет не касается?»

«Чем 5-ти или 10-ти сильные лодочные моторы любительских лодок опасней для нереста сига и ряпушки, в отличие от промысловых лодок и кораблей с двигателями от 50-ти л.с. и больше?»

«Почему бы не разрешить выход в Чудское озеро по раскопельскому судовому каналу и рыболовам-любителям, ведь по нему ежедневно ходят десятки промысловых лодок и судов?»

Начальник псковского отделения рыбоохраны Александр Посадский внимательно меня выслушал. И вот что ответил:

- Поймите правильно, рыболовный промысел на Псковско-Чудском озере мы остановить не можем – это не маловажная часть экономики Псковской области. Именно сейчас, осенью, самый важный период по добыче водных биоресурсов, таких как судак, лещ, щука и окунь. За последние примерно десять лет количество рыболовов-любителей с моторными лодками в Псковской области заметно увеличилось.

Запрет для этой категории рыболовов на пользование лодочными моторами с 20 октября по 20 ноября в километровой береговой зоне Чудского и Тёплого озёр, существенно смягчает пресс на нерестующих сига и ряпушку. Вопрос о разрешении выхода в озеро под моторами любительских лодок через раскопельский канал мы рассматривали. Но посчитав, сколько в день проходит моторных лодок по этому каналу и, проанализировав ситуацию, было принято отрицательное решение.

За нарушение запрета на пользование лодочными моторами в километровой береговой зоне Чудского и Тёплого озёр предусмотрен штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. Если вы все же хотите ловить рыбу в Чудском озере, то никто этого не запрещает, необходимо лишь поднять мотор в нерабочее положение и прогрести на веслах километр туда и столько же обратно. А если этого не позволяет погода или здоровье, то, пожалуйста, пользуйтесь моторами и рыбачьте в Раскопельском заливе, в Псковском озере, на реках и лесных озерах Псковской области.