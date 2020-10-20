Шум лодочных моторов запрещен с 20 октября на водах Чудского и Теплого озер

18:31, 20 октября 2020, ПАИ

С 20 октября по 20 ноября в береговой километровой зоне Чудского и Тёплого озёр вступил в силу запрет на пользование лодочными моторами.

Как пояснил колумнист Псковского агентства информации Николай Бесклевный в своей статье, эта мера регулирования предназначена для обеспечения более спокойных условий для нереста таких ценных пород рыб.

Это делается ежегодно чтобы не беспокоить во время нереста сига и ряпушки. Ловить рыбу (кроме сига и ряпушки) не запрещено, но один километр от берега в озеро, будь добр, проплыви на веслах. И обратно, за километр до берега заглуши мотор и опять весла в руки.

Николай Бесклёвый отмечает, что любители-рыболовы, не против указанных сроков. «Мы только не понимаем, как можно «приказать» нереститься сигу и ряпушке именно с 20 октября по 20 ноября, когда необходимой температуры воды в последние годы не бывает и к 20 декабря, а в прошедшую зиму ледовый покров на Чудском озере вообще не образовывался. Получается, что сроки запрета 20 ноября заканчиваются, а нерест еще и не начинался. Здравый смысл подсказывает, что сроки запрета должны быть другими – или более длительными, или начинаться в более поздний период. Но это вопрос к науке, именно она рекомендует устанавливать те или другие меры регулирования», – размышляет любитель-рыболов.

Николай Бесклёвый уточнил у рыбоохраны почему именно любителям-рыболовам с 20 октября по 20 ноября запрещен выход в озеро на моторах через километровую зону, а промысловиков этот запрет не касается?

Начальник псковского отделения рыбоохраны Александр Посадский ответил, что осенью, самый важный период по добыче водных биоресурсов, таких как судак, лещ, щука и окунь. «За последние примерно десять лет количество рыболовов-любителей с моторными лодками в Псковской области заметно увеличилось. Запрет для этой категории рыболовов на пользование лодочными моторами с 20 октября по 20 ноября в километровой береговой зоне Чудского и Тёплого озёр, существенно смягчает пресс на нерестующих сига и ряпушку», – добавил он.

В рыбоохране пояснили, что рассматривали вопрос о разрешении выхода в озеро под моторами любительских лодок через раскопельский канал, но посчитали, сколько в день проходит моторных лодок и, проанализировав ситуацию, приняли отрицательное решение.

«За нарушение запрета на пользование лодочными моторами в километровой береговой зоне Чудского и Тёплого озёр предусмотрен штраф в размере от 2000 рублей до 5000 рублей Если вы все же хотите ловить рыбу в Чудском озере, то никто этого не запрещает, необходимо лишь поднять мотор в нерабочее положение и прогрести на веслах километр туда и столько же обратно. А если этого не позволяет погода или здоровье, то, пожалуйста, пользуйтесь моторами и рыбачьте в Раскопельском заливе, в Псковском озере, на реках и лесных озерах Псковской области», – заключил сотрудник.