В Великобритании добровольцев намеренно заразят коронавирусом

18:25, 20 октября 2020, ПАИ

В Великобритании в рамках исследовательской программы добровольцев намеренно заразят коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на британский Минздрав.

Испытания планируется начать в январе. В них примут участие 90 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, среди которых риск развития осложнений считается минимальным.

На первом этапе работы исследователи планируют выяснить, какое количество вируса требуется для заражения. Чтобы это узнать, они будут вводить частицы вируса в нос испытуемым, и наблюдать, как происходит заражение и протекает болезнь.

Во втором этапе исследования примут участие добровольцы, ранее получившие различные вакцины от коронавируса. Ученые надеются узнать, защищают ли эти прививки от инфицирования и передачи COVID-19 другим людям.

Британские ученые рассчитывают, что полученные в результате исследований данные позволят уменьшить распространение коронавируса, смягчить его воздействие и снизить смертность.