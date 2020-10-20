Гендиректор АО «Дед Мороз» погиб при крушении вертолета
Генеральный директор АО «Дед Мороз» погиб при падении вертолета в реку в Вологодской области, сообщает телеканал 360 со ссылкой на МЧС.
Помимо Васильева жертвой крушения стал еще один человек - президент компании «Аэросоюз» Сергей Мозер, пишет РИА Новости.
Выполнявший коммерческий рейс Вологда — Великий Устюг вертолет Робинсон R44 упал в реку Сухона около поселка Бобровское. На месте крушения сейчас работают экстренные службы.
Вологодская транспортная прокуратура после инцидента начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Согласно данным ГУ МЧС по региону, на месте крушения обнаружили тело мужчины, его личность сейчас устанавливается.