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Общество

Псковичей приглашают на работу в службу судебных приставов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области ведёт набор на службу в территориальные органы принудительного исполнения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди преимуществ службы в органах принудительного исполнения Российской Федерации - конкурентное денежное содержание; социальные гарантии; стабильность; возможность должностного роста.

При наличии вакансий УФССП России по Псковской области проводит предварительные собеседования с кандидатами на должности для дальнейшего поступления граждан на службу в органы принудительного исполнения.

Со всеми требованиями к кандидатам на службу можно ознакомиться на официальном сайте УФССП России по Псковской области в разделе «Об Управлении» либо, позвонив по телефону отделения государственной службы и кадров 8 (8112) 699-018.

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