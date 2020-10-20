0
20:20
Эксперт рассказал, как отключить слежку по смартфону
20:09
Почти 20 тонн кильки не пропустили через границу в Себежском районе
20:00
О правилах для псковских велосипедистов начала XX века рассказал архив
19:34
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
18:46
Детский перстень нашли псковские археологи в могильнике в Старом Изборске
18:31
Шум лодочных моторов запрещен с 20 октября на водах Чудского и Теплого озер
18:25
В Великобритании добровольцев намеренно заразят коронавирусом
Еще новости
Общество

До 7 ноября горожане могут дать оценку работе полиции Пскова

УМВД России по городу Пскову проводит опрос общественного мнения о деятельности стражей порядка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Общественное мнение является основным критерием оценки оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов. Изучение его результатов помогает повышать эффективность усилий по обеспечению безопасности граждан. В проведении мониторинга, начатого 7 октября, приняли участие председатель Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Наталья Дмитриева, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН подполковник полиции Ирина Борисова и участковый уполномоченный полиции Кирилл Тиханов.

Они предложили псковичам заполнить анонимные анкеты. Опросный лист содержит вопросы, касающиеся оценки степени защищенности граждан, а также уровня их доверия полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности. Таким образом, горожане получают возможность оценить вклад сотрудников полиции своего муниципалитета в дело борьбы с преступностью.

Опрос населения продлится до 7 ноября. Затем полученные результаты будут обобщены, что позволит сделать соответствующие выводы и наметить меры по совершенствованию работы подразделений городской полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Эксперт рассказал, как отключить слежку по смартфону
20 октября 2020
Эксперт рассказал, как отключить слежку по смартфону
Почти 20 тонн кильки не пропустили через границу в Себежском районе
20 октября 2020
Почти 20 тонн кильки не пропустили через границу в Себежском районе
О правилах для псковских велосипедистов начала XX века рассказал архив
20 октября 2020
О правилах для псковских велосипедистов начала XX века рассказал архив
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
20 октября 2020
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
Детский перстень нашли псковские археологи в могильнике в Старом Изборске
20 октября 2020
Детский перстень нашли псковские археологи в могильнике в Старом Изборске
Шум лодочных моторов запрещен с 20 октября на водах Чудского и Теплого озер
20 октября 2020
Шум лодочных моторов запрещен с 20 октября на водах Чудского и Теплого озер
В Великобритании добровольцев намеренно заразят коронавирусом
20 октября 2020
В Великобритании добровольцев намеренно заразят коронавирусом
Экспонаты для музея часов собирают в Плюссе
20 октября 2020
Экспонаты для музея часов собирают в Плюссе

Идет загрузка...