До 7 ноября горожане могут дать оценку работе полиции Пскова

20:16, 20 октября 2020, ПАИ

УМВД России по городу Пскову проводит опрос общественного мнения о деятельности стражей порядка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Общественное мнение является основным критерием оценки оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов. Изучение его результатов помогает повышать эффективность усилий по обеспечению безопасности граждан. В проведении мониторинга, начатого 7 октября, приняли участие председатель Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Наталья Дмитриева, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН подполковник полиции Ирина Борисова и участковый уполномоченный полиции Кирилл Тиханов.

Они предложили псковичам заполнить анонимные анкеты. Опросный лист содержит вопросы, касающиеся оценки степени защищенности граждан, а также уровня их доверия полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности. Таким образом, горожане получают возможность оценить вклад сотрудников полиции своего муниципалитета в дело борьбы с преступностью.

Опрос населения продлится до 7 ноября. Затем полученные результаты будут обобщены, что позволит сделать соответствующие выводы и наметить меры по совершенствованию работы подразделений городской полиции.