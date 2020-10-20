Детский перстень нашли псковские археологи в могильнике в Старом Изборске

18:46, 20 октября 2020, ПАИ

Детский перстень из цветного металла нашли псковские археологи в могильнике Усть-Смолка. Находка обнаружилась среди камней, составляющих обкладку большого кургана. Об этом сообщается в записи Археологического центра Псковской области в Instagram.

«Благодаря гранту Российского Фонда культуры и порталу Добро.ру мы сможем закончить большую работу, которую вела наша экспедиция в течении нескольких лет. Под уютной крышей в Изборске собралась команда единомышленников, готовая работать, учиться, общаться. Погода сегодня замечательная, весь день светило солнышко, а нашему раскопу не страшен и осенний дождь - тенты натянуты, колышки забиты, крыша над курганом построена», - делятся археологи.