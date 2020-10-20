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Общество

О правилах для псковских велосипедистов начала XX века рассказал архив

О правилах для псковских велосипедистов начала XX века рассказал Государственный архив Псковской области в своем Instagram.

В 1902 году депутаты Псковской городской Думы утвердили порядок езды на велосипедах по Пскову. Воспользоваться этим транспортным средством могли только те, кто получил специальный билет, уточнили в архиве.

«Каждый, получивший билет на право езды на велосипеде, снабжается городской управой 2-мя номерными знаками, из которых один прикрепляется к задней вилке, а другой к передней. Знаки эти должны быть всегда на виду. Загибать их края воспрещается. Кроме того, он обязан иметь при велосипеде звонок и фонарь, который с наступлением сумерек обязательно должен быть зажигаем», - говорилось в документе.

Полиция могла запретить пользоваться велосипедом в трех случаях: во время проезда высочайших особ; во время крестных ходов, больших процессий; в местах большого скопления экипажей и публики.

Запрещалось ездить группами более трех человек, а для двух и трех велосипедистов были определены правила передвижения.

«Как вы думаете, какие ограничения были введены для них? Предлагаем выбрать один из вариантов и написать его в комментариях. Итак, возможно, велосипедистам рекомендовали ехать по разным сторонам одной улицы. Может быть, рядом друг с другом, не отставая ни на сажень. Еще одна версия - только друг за другом на расстоянии не менее 2 саженей. Выбирайте тот вариант, который вы считаете правильным», - предлагает своим подписчикам госархив.

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