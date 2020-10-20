0
22:25
С 2020 года более 190 соцобъектов обеспечили интернетом в Псковской области
21:56
17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков
21:34
«Противопожарный лесной центр» объявил творческий конкурс
20:57
Вирусолог призывает ввести нерабочие дни для остановки COVID-19
20:20
Эксперт рассказал, как отключить слежку по смартфону
20:09
Почти 20 тонн кильки не пропустили через границу в Себежском районе
20:00
О правилах для псковских велосипедистов начала XX века рассказал архив
Еще новости
Общество

17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков

Фото: pixabay
 

17-летний житель Пскова подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Известно, что 3 октября 2020 года подозреваемого задержали в Пскове с наркотическим средством в крупном размере. Несовершеннолетний правонарушитель рассказал, что купил наркотик через интернет посредством закладки для личного потребления.

Изучение личности подозреваемого показало, что подросток ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

С 2020 года более 190 соцобъектов обеспечили интернетом в Псковской области
20 октября 2020
С 2020 года более 190 соцобъектов обеспечили интернетом в Псковской области
17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков
20 октября 2020
17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков
«Противопожарный лесной центр» объявил творческий конкурс
20 октября 2020
«Противопожарный лесной центр» объявил творческий конкурс
Вирусолог призывает ввести нерабочие дни для остановки COVID-19
20 октября 2020
Вирусолог призывает ввести нерабочие дни для остановки COVID-19
Эксперт рассказал, как отключить слежку по смартфону
20 октября 2020
Эксперт рассказал, как отключить слежку по смартфону
Почти 20 тонн кильки не пропустили через границу в Себежском районе
20 октября 2020
Почти 20 тонн кильки не пропустили через границу в Себежском районе
О правилах для псковских велосипедистов начала XX века рассказал архив
20 октября 2020
О правилах для псковских велосипедистов начала XX века рассказал архив 1
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
20 октября 2020
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция

Идет загрузка...