17-летний пскович подозревается в незаконном обороте наркотиков

21:56, 20 октября 2020, ПАИ





17-летний житель Пскова подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Известно, что 3 октября 2020 года подозреваемого задержали в Пскове с наркотическим средством в крупном размере. Несовершеннолетний правонарушитель рассказал, что купил наркотик через интернет посредством закладки для личного потребления.

Изучение личности подозреваемого показало, что подросток ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.