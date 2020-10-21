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Общество

Безработица в России сократилась на 0,1%

Фото: pixabay

Уровень безработицы в России сократился на 0,1%. Об этом сообщает Российская газета.

Число безработных граждан в России, согласно данным Международной организации труда, в сентябре составило 4,8 млн человек. Уровень безработицы зафиксировали на уровне 6,3%, что оказалось на 0,1% меньше показателя августа. Вместе с тем, в службах занятости на учете в сентябре состояли 3,7 млн безработных граждан, и 3,3 млн из них получали пособие.

«Как и прогнозировалось Минтрудом ранее, в третьем квартале мы прошли пик по численности безработных граждан. Рынок труда входит в стадию восстановления. Постепенно восстанавливается прием сотрудников в организациях. Начинают набирать штат те компании, где работодателям пришлось провести увольнения из-за коронавируса», – отмечает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

В апреле число уволенных сотрудников превышало количество вновь нанятых в три раза. Однако, с сентября ситуация кардинально начала меняться, и сейчас цифры приема на работу превышают показатели увольнения.

«Рынок активен, вакансии быстро замещаются и открываются новые предложения. Вместе с тем бизнес пока довольно осторожен, с учетом всех факторов восстановление будет постепенным», – подытожил Платыгин.

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