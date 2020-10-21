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Общество

В России для бедных хотят отменить плату за ЖКУ

Фото: pixabay

В России хотят полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека. Об этом сообщает «Известия».

Данное предложение Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В Госдуме, общественном совете при Минстрое и в «Деловой России» уже поддержали инициативу.

Для того, чтобы компенсировать расходы, может понадобиться сумма в размере 140 млрд рублей в год. Помимо этого, ОНФ предлагает расширить социальный стандарт жилищной обеспеченности с 18 до 25 кв. метров на человека.

Несмотря на то, что нововведения смогут помочь большему числу граждан, эксперты считают такие меры очень затратными и, возможно, неподъемными для бюджета.

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