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Общество

За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Псковской области

6 805 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 98 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram-аккаунте. 

Фото: Instagram Михаила Ведерникова

Выздоровело 4 393 пациента (за сутки – 17). Умерло 67 инфицированных человек (за сутки – о). Всего специалисты провели 118 874 (за сутки – 1001) теста на коронавирус.

«Число случаев в сутки остается высоким. Новых очагов не выявлено, но ситуация остается напряженной», – написал Михаил Ведерников. 

Фото: Instagram Михаила Ведерникова

 

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