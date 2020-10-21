За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Псковской области

00:25, 21 октября 2020, ПАИ

6 805 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 98 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram-аккаунте.

Выздоровело 4 393 пациента (за сутки – 17). Умерло 67 инфицированных человек (за сутки – о). Всего специалисты провели 118 874 (за сутки – 1001) теста на коронавирус.

«Число случаев в сутки остается высоким. Новых очагов не выявлено, но ситуация остается напряженной», – написал Михаил Ведерников.