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Общество

В России продлили облегченный режим установления инвалидности

Российское правительство приняло решение до 1 марта 2021 года продлить облегченный режим установления или подтверждения инвалидности, введенный в связи с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

«Правительство приняло решение продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления или подтверждения инвалидности, который был введен в связи с распространением коронавируса. Людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы, медицинские организации сами передадут туда документы», - сказал Мишустин.

Это, по его словам, касается и первичного освидетельствования инвалидов - сведения также отправят в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Выплаты пенсий по инвалидности и обеспечение людей техническими средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения.

«Эти меры помогают уменьшить риск заражения - кроме того, людям с инвалидностью становится проще и удобнее получать нужные документы, не тратить силы и время. Прорабатываем возможность сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных ограничений», - добавил Мишустин.
 

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