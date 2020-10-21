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Общество

Скончался протоиерей Димитрий Смирнов

Фото ТАСС

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) Василий Рулинский, пишет ТАСС.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон (Шатов), председатель Синодального отдела) в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», - написал он.

В мае Смирнов перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией, а в июле был госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен в священника 2 августа 1979 года. Он возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. 25 августа 2020 года Священный синод РПЦ по его прошению освободил его от этой должности.

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