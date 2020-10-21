Переохлаждение подрывает защиту организма от коронавируса

09:21, 21 октября 2020, ПАИ

Переохлаждение организма из-за резких перепадов температуры может временно снизить защиту от инфекций, в том числе и от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что из-за этого необходимо ответственно следить за температурным режимом в помещениях, а также обеспечить исправность и эффективность работы отопительных систем, оборудования и нагревательных приборов.

Согласно нормам в игровых комнатах младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23° С, в спальных детских садов — 19-20 °С, в классах школ — 18-24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20-26 °С, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — не ниже 20 °C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — 20-22 °С.

В ведомстве также подчеркнули, что граждане имеют право обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора в случае несоблюдения гигиенических нормативов. После этого специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия с проверкой показателей микроклимата и при выявлении нарушений примут необходимые административные меры.

