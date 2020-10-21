Россияне назвали лучшие города для осенних путешествий
Россияне назвали лучшие города для осенних путешествий, сообщает RT со ссылкой на опрос аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
В опросе приняли участие 1,9 тысячи респондентов.
29 % россиян выбрали для путешествий Санкт-Петербург, 17 % – Москву, 13 % – Казань. В пятерку также входят Нижний Новгород (8 %) и Ростов-на-Дону (7 %).
5 % опрошенных отправились бы в Волгоград. По 3 % голосов набрали Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара.