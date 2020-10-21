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Общество

В Пскове на три дня закроют для движения мост 50-летия Октября

В Пскове на три дня закроют для движения мост имени 50-летия Октября и площадь Героев-десантников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Движение транспорта из-за дорожных работ будет закрыто с 11:00 23 октября до 06:00 26 октября. В качестве объездов определены Ольгинский мост и мост Александра Невского.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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