В Пскове на три дня закроют для движения мост 50-летия Октября

09:45, 21 октября 2020, ПАИ

В Пскове на три дня закроют для движения мост имени 50-летия Октября и площадь Героев-десантников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Движение транспорта из-за дорожных работ будет закрыто с 11:00 23 октября до 06:00 26 октября. В качестве объездов определены Ольгинский мост и мост Александра Невского.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.