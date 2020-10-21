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Четырех пьяных водителей задержали в Псковской области

В Псковской области задержали четырех пьяных водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20 октября вечером на улице Коммунальной в Пскове остановили автомобиль Toyota, за рулем которого был 41-летний пьяный мужчина. В ночь на 21 октября в Великих Луках остановили автомобиль Peugeot, за рулем которого был нетрезвый 49-летний мужчина. Здесь же 19 октября на проспекте Ленина остановили автомобиль ВАЗ-2112 с пьяным 27-летним водителем.

В деревне Иваньково Локнянского района 19 октября задержали 45-летнего жителя Бежаницкого района, который управлял автомобилем ВАЗ-21074 в состоянии опьянения.

По данным фактам проводятся проверки.

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