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Общество

Подозреваемого в краже продуктов задержали росгвардейцы в Великих Луках

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

20 октября на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Матвея Кузьмина, после чего на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали 42-летнего местного жителя, который украл с витрины продукты и попытался с ними скрыться.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

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