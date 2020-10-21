Подозреваемого в краже продуктов задержали росгвардейцы в Великих Луках

10:35, 21 октября 2020, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

20 октября на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Матвея Кузьмина, после чего на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали 42-летнего местного жителя, который украл с витрины продукты и попытался с ними скрыться.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.