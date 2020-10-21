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Через подругу мошенники обманули пенсионерку из Опочки

Через подругу мошенники обманули пенсионерку из Опочки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 октября 71-летней жительнице Опочке пришло сообщение со страницы ее подруги. В нем говорилось, что пожилым людям в связи с распространением коронавируса якобы полагаются некие денежные выплаты. «Подруга» предложила помочь опочанке оформить необходимые документы и зарегистрироваться, но для этого попросила предоставить паспортные данные и реквизиты банковской карты. Горожанка согласилась,

В результате с ее банковской карты пропали более 35 тысяч рублей. После этого пенсионерка созвонилась со своей приятельницей. Та заявила, что никаких сообщений ей не отправляла. Вскоре выяснилось, что злоумышленники взломали ее аккаунт. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

20 октября 40-летней псковичке позвонил некий гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения попытки несанкционированного списания денежных средств завладел деньгами горожанки в сумме 158 тысяч рублей. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

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