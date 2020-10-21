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Общество

Минпросвещения не планирует требовать от учеников носить маски в школах

Министерство просвещения России не планирует требовать от учеников носить маски в школах в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

На текущий момент требование Роспотребнадзора по ношению масок в школах не является обязательным для школьников, но является обязательным для взрослых.

Ранее в ведомстве сообщали, что количество школ, закрытых на карантин из-за коронавируса, снизилось с 126 до 124, это 0,31 % от общего числа.

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