50 госуслуг будут доступны на едином портале для жителей Псковской области в 2021 году

12:28, 21 октября 2020, ПАИ

50 государственных услуг будут доступны на едином портале для жителей Псковской области в 2021 году. Об этом рассказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев во время пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта «Цифровая экономика» 21 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В Псковской области была одна региональная услуга — запись в детские сады. В 2019 году появились еще три госуслуги — информация об успеваемости, компенсация по ЖКУ, пособия ребенку.

«В этом году добавились восемь федеральных услуг, всего их 17, – отметил Денис Матвеев. – Отрабатываем также выход на портал 50 госуслуг».

Выход на такое количество услуг предполагается в феврале 2021 года.

«В среднем одна услуга обходится в 170 тысяч рублей», – добавил спикер.