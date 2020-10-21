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Общество

50 госуслуг будут доступны на едином портале для жителей Псковской области в 2021 году

50 государственных услуг будут доступны на едином портале для жителей Псковской области в 2021 году. Об этом рассказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев во время пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта «Цифровая экономика» 21 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В Псковской области была одна региональная услуга — запись в детские сады. В 2019 году появились еще три госуслуги — информация об успеваемости, компенсация по ЖКУ, пособия ребенку.

«В этом году добавились восемь федеральных услуг, всего их 17, – отметил Денис Матвеев. – Отрабатываем также выход на портал 50 госуслуг».

Выход на такое количество услуг предполагается в феврале 2021 года.

«В среднем одна услуга обходится в 170 тысяч рублей», – добавил спикер.

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