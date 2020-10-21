Оформить охотничий билет жители Псковской области могут через Госуслуги

12:01, 21 октября 2020, ПАИ

Через портал госуслуг жители Псковской области могут оформить охотничий билет. Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев во время пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта «Цифровая экономика» 21 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Раньше охотники с пяти утра занимали очередь, чтобы получить билет, – отметил Денис Матвеев. – Решили упростить им жизнь».

«Получить охотничий билет федерального значения жители региона теперь могут через Госуслуги, – рассказал спикер. – Для этого нужно заполнить заявление на сайте портала».

В выбранную заявителем дату можно забрать билет, уточнил Денис Матвеев.