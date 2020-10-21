Троицкий мост и часть улицы Леона Поземского перекроют в Пскове

12:07, 21 октября 2020, ПАИ

В связи с заменой инженерных сетей и восстановлением дорожного покрытия на улице Леона Поземского с 10:00 23 октября до 6:00 часов 26 октября закрываются для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост и участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской. В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 октября движение транспорта будет закрыто на мосту имени 50-летия Октября и на площади Героев-десантников.

ГИБДД просит псковичей и гостей областного центра заранее учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ. При движении необходимо обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.