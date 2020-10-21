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Общество

Акция «Сад памяти» пройдет в Пскове 23 октября

23 октября в Пскове пройдет акция «Сад памяти». Об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская в своем Instagram-аккаунте.

23 октября в сквере «Кораблик» в 16:00 состоится акция «Сад памяти». В годовщину 75-летия по всей стране высаживают 27 млн деревьев в память каждому из погибших во время Великой Отечественной войны.

«Сад памяти» — это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Это не просто акция, а закладывание новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков в веках», - отметила Елена Полонская.

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