Акция «Сад памяти» пройдет в Пскове 23 октября

12:24, 21 октября 2020, ПАИ

23 октября в Пскове пройдет акция «Сад памяти». Об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская в своем Instagram-аккаунте.

23 октября в сквере «Кораблик» в 16:00 состоится акция «Сад памяти». В годовщину 75-летия по всей стране высаживают 27 млн деревьев в память каждому из погибших во время Великой Отечественной войны.

«Сад памяти» — это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Это не просто акция, а закладывание новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков в веках», - отметила Елена Полонская.